「金曲歌王」王力宏近期暌違4年重返小巨蛋舉辦演唱會，圈內藝人包括蕭亞軒、藍心湄、林宥嘉等人都前往朝聖，他事後受訪坦言自己歷經離婚風波後，嘗到了人情冷暖，許多人在他低潮時消失，只剩一部份的朋友天天關心，而2022年的除夕夜他獨居在工作室，還得跟老鼠共處一處，相當辛酸。

王力宏過往身處天王高位，對於人性沒有太多的想法，在經過與前妻的離婚風波後，演藝事業陷入低潮，同時他才體會到人性的現實面，他在演唱會中演唱〈你不在〉時，就在台上感嘆表示，有些朋友「走著走著，就不在了。」只剩下一部分朋友天天關心他，讓他感受到雪中送炭的溫暖。

據《鏡週刊》報導，王力宏經紀人楊文杰透露，2022年的除夕夜，兩人在工作室吃便當當作年夜飯，新年問候的人減少許多，楊文杰表示：「那時候真的很心酸，因為外頭有媒體駐守，力宏得拉上窗簾避免曝光，一個人在工作室獨居，還得和老鼠共處一室。」且因為不能外出，每天只能在工作室繞圈圈運動。

王力宏因心情沮喪，整個人毫無朝氣，一度蹲在地上落淚，感嘆事情為何演變如此，也時常在晚上驚醒，眼淚濕透了床單，難過表示：「我以為只是做惡夢，當越來越清醒後，才發現這一切經歷不是夢，而是真的發生的事。」