賣臭豆腐有錯嗎？台中一家臭豆腐店長期遭人惡意檢舉，4年來被查上百次，老闆還將每一次的稽查結果做成表格公告，強調全部合格，自嘲只差教育局沒來了，貼文曝光後，吸引網友朝聖「店家在哪？這麼安全的店不吃一下說不過去」。

一名網友日前在臉書「爆廢公社二館」發文，貼出兩張台中某臭豆腐店門口的公告，透露出老闆滿滿的無奈，原來店家4年來遭人惡意檢舉，環保局、國稅局、警察局、衛生局，甚至連都發局、消防局、電力公司都來店裡查過上百次，老闆自嘲只差教育局沒來過，很無奈遭人霸凌。

臭豆腐店家還曬出戰績，各單位來檢查通通合格。(翻攝自爆廢公社二館FB)

老闆還在公告上寫，「賣臭豆腐有錯嗎？有必要檢舉嗎？有必要檢舉7、80次？」還曬出每一次相關單位來檢查戰績，經查後都是合格的，連原PO看了也笑說「全台灣最安全的店家」。

貼文PO出後，掀起網友熱烈討論，「被檢舉這麼多次，食材跟環境衛生一定是高標準的」、「這是他的強項！可以放心大膽的吃」、「國家認證的臭豆腐店」、「感謝眼紅人的檢舉，讓店家每天都在進步」、「根本打廣告」、「這一定要朝聖了吧」。