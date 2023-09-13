蘋果推出iPhone 15系列新機，預計本周五開放預購，下周五開始供貨，為了因應iPhone 15的到來，蘋果官網調降3款舊機價格，並將4款舊機下架，分別是iPhone 12、iPhone 13 mini、iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max等款式。

iPhone 15系列的台灣售價比iPhone 14開賣時調漲1000至2500元，蘋果官網則將iPhone 14及iPhone 14 Plus的價格調降2千元，而在這一波降幅中iPhone 13降3千元最多，iPhone SE 2的價格並未調整。

iPhone 13系列128 GB從24,900下殺至21,900元，256 GB從28,4005降至25,400元，512 GB則從35,400調降至32,400元；iPhone 14系列128 GB從27,900降至25,900元，256 GB從31,400下修至29,400元，512 GB則從38,400降至36,400元。

iPhone 14 Plus調降2千元，128 GB從31,900降至29,900元，256 GB從35,400降至33,400元，512 GB從42,400降至40,400元。

若與iPhone 15新機價格進行比較，iPhone 14同規格比iPhone 15便宜4千元，iPhone Plus則便宜3千元。不過iPhone 14與Plus使用蘋果A15仿生晶片，但iPhone 15及Plus系列則採用A16仿生晶片，提供更快的執行速度與省電效果。