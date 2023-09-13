吳姓女子遭砍後渾身是血，躺在地上一動不動。（照片 / 劉詠韻翻攝）

高雄苓雅分局今（13日）凌晨接獲報案，指稱轄內某超商傳出情殺案！據了解，一名余姓男子（33歲）違反保護令限制仍接近吳姓前女友（23歲），他先尾隨對方至超商並提出復合要求，遭到拒絕後竟盛怒之下，取出先前藏好的凶器，往吳女身上狂砍，並滿身血送醫急救，所幸無生命大礙。警方隨即展開調查，稍早時已掌握余嫌逃逸方向目前正全力追緝中；待余嫌落網後，將依違反《家暴法》、《殺人未遂》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並建請羈押。

根據警方調查，吳姓女子為超商店員，今凌晨如常上班時，余男不顧保護令規範，突然衝入超商對其提出復合要求。未料余男遭拒後，竟取出事前藏好的凶器，持刀對著吳女狂砍一通，渾身鮮血淋漓。

該名見義勇為的住戶報警後，隨即舉著高爾夫球桿前往救援；吳男見狀嚇得就地逃跑。（照片 / 劉詠韻翻攝）

吳女當下遭受攻擊後奪門而出，但余男卻將其壓制在地仍持刀繼續攻擊。與此同時，吳女奮力呼救的聲音驚動附近住戶，住戶報警處理後，隨即舉著高爾夫球桿前往救援。吳男見狀，立即返回超商店內取回背包就地逃跑。

警消獲報到場，但余男此時已經畏罪潛逃，而吳女滿身是血一動不動躺在地上，警消人員隨即將吳女送醫搶救，所幸生命並無大礙。

事後，警方經調閱監視器釐清案發過程，稍早時已掌握余嫌逃逸方向，目前正全力追緝中；另，待余嫌落網後，將依違反《家暴法》、《殺人未遂》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並建請羈押。