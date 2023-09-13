知名兩性作家H認愛KOL「Selena」陳珮甄，不過卻遭好友醫師黃宥嘉在網路發表言論攻擊，豈料他跳出來護愛的舉動，卻遭黃宥嘉反嗆：「我沒有那種噁心的朋友」，不過兩人近日上節目《命運好好玩》，一到場就獲得滿滿祝福，讓陳珮甄直呼：「違和的衝突感」。

作家H表示日前與女友陳珮甄上節目《命運好好玩》，才剛踏入梳化間，就得到主持人何篤霖、陳亞蘭還有眾多工作人員獻上滿滿祝福，讓他表示交往消息曝光後，受到的待遇截然不同，陳佩甄更是直呼：「感到強烈的違和感」，不過，作家H也語重心長表示或許未來會被某節目「冰凍」，但兩人都清楚屬於彼此的旅程才正要開始。

兩人認愛後風波不斷，作家H強調將事情始末交代清楚，後續若再有任何聲音，也不想多去置喙，對此，陳珮甄做出回應，她表示昨天的感覺雖不真實，也才意識到兩人是受到祝福，尤其被攻擊與被愛同時在身上發生，讓她有種強烈的違和感，雖然被攻擊言論傷到了心，但好在有大家的陪伴以及支持她的H，才清楚明白自己不是一個人。

陳珮甄坦言認愛後感到「違和的衝突感」。（圖／作家H臉書）

對此，網友紛紛留言打氣：「沒必要為了小波折鬧不愉快，祝福你們的愛情」、「無需解釋，生活是自己的，外人評論都只是屁」、「真心支持你們在一起，幸福永遠喔」、「日子是你們倆要一起過的。別人的想法不重要」。