海洋暖化、政治混亂與基礎建設不完善，加上洪災造成的毀滅性災情，導致利比亞有超過2300人罹難。（圖／路透社）

海洋暖化、政治混亂與基礎建設不完善，加上洪災造成的毀滅性災情，導致利比亞有超過2300人罹難。（圖／美聯社）

Horrific footage from #Libya’s port city of Derna, ravaged by floods from Storm Daniel. Quarter of city washed away (BBC), >1,000 killed in city, > 2,300 in Libya, > 10,000 missing. Hashtag #ليبيا_تستغيث (Libya pleads for help) trending pic.twitter.com/pzEKHQ21y0 — Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 12, 2023

The devastation from storm floods in Libya is truly catastrophic.



At least 5,000 people have died. Many thousands more missing.



How much death and destruction will it take for world leaders to take climate change seriously?

pic.twitter.com/iE1yzM6nmn — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) September 12, 2023

專家今天說，海洋暖化、政治混亂與基礎建設不完善，加上洪災造成的毀滅性災情，導致利比亞有超過2300人罹難。

法新社報導，丹尼爾（Daniel）風暴帶來豪雨，導致水壩潰堤，整個街區淹在水中，利比亞東部地中海沿岸城市德納（Derna）的河畔建築被洪水沖垮。

丹尼爾風暴是在9月4日左右形成，上週侵襲保加利亞、希臘與土耳其時，造成人員死亡和嚴重災情。

這些具有熱帶氣旋與颶風特性的地中海風暴稱為「地中海颶風」（medicanes），每年只會發生1到3次。

英國瑞丁大學（University of Reading）氣象部教授葛瑞（Suzanne Gray）說，地中海颶風形成需要高溫與溼氣，威力會在「海平面溫度上升時增強」。

參加英國國家氣候衝擊（UK National Climate Impacts）會議的科學家說，地中海東部與大西洋的海平面溫度比往常上升攝氏2到3度，「可能因此帶來更強烈降雨」，但不清楚造成豪雨與洪災的持續高壓阻塞模式（high-pressure blocking pattern）未來是否會變得更常見。

葛瑞又說，聯合國氣候變遷科學諮詢小組今年稍早公布的最新評估報告推斷，即使頻率降低，全球暖化也會增加地中海颶風強度。

大多數的科學家都謹慎於個別天氣事件與氣候長期變化間不做直接連結。但布里斯托大學（University of Bristol）氣候科學教授肯頓（Lizzie Kendon）說，隨著全球溫度上升，丹尼爾風暴「說明了這是我們預料未來可能會增加的那種毀滅性洪災事件」。

歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus）表示，全球海平面溫度上升，導致全球氣溫達到創紀錄新高，2023年可能是人類歷史上最溫暖的一年。

同時，一些分析家認為，利比亞分崩離析的政治局勢，使得災情變得更加嚴重。

利比亞在長期獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）於2011年垮台後陷入超過10年的內部衝突，分裂成兩個敵對政府，分別是經聯合國斡旋設於首都的黎波里（Tripoli）且獲國際承認的政府，以及設於受洪災衝擊的東部地區的另一個政府。

英國開放大學（Open University）環境系統講師梅本（Leslie Mabon）說，「沒有天災這種事」，氣候變遷雖會讓極端天氣事件變得更頻繁、威力更強，但社會、政治與經濟因素決定了哪些人承受最大風險。

英國國家氣候衝擊科學家提到，「基礎建設臨界點」也產生影響，像是水壩承受過多壓力等，讓極端天氣事件變得更嚴峻、更具毀滅性。

梅本說，利比亞的政治條件「對建立風險溝通管道與危險評估策略和協調救援行動」，還有水壩等關鍵基礎設施的維修工作等形成種種挑戰。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1120913