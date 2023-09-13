為消弭新住民在獲取金融保險資訊上的溝通障礙，中壽從優化客戶服務、重視多元族群需求、提升保險保障意識三大面向出發，除領先業界推出「多國語言通譯員真人口譯服務」外，更辦理「多國通譯員金融知識培訓暨防詐宣導講座」，推出「多國語言保險知識動畫影片」及白話易懂「保戶重要權益提醒」多國語言版，期盼能協助新住民縮短金融知識落差，朝實現普惠金融目標邁進。

金融研訓院最新「台灣金融生活調查」報告指出，全台有將近超過七成的民眾，對金融商品服務的了解不足，金融知識教育有待加強，而對母語非中文的金融消費者如新住民，可能比一般民眾面臨更多困難。有鑒於此，中壽攜手「台灣新住民家庭成長協會」提供九國語言翻譯服務，在新住民有保單諮詢、契約變更、理賠申請等需求時，透過協會多國通譯員的親身口譯，讓新住民客戶能夠以自己的母語溝通，充分了解自身相關權益。考

量金融商品有其專業性，中壽創業界之先為通譯員舉辦「金融保險知識培訓暨防詐宣導講座」，協助他們加強金融保險知識以提升案件服務品質；更有來自越南的通譯員分享上課心得表示，經過密集的課程教學，不僅提升了自己保險觀念及保單權益的了解，未來也可以幫助到更多親友。

為幫助全台超過百萬人口的新住民及其子女了解保單重要權益、做好保障規劃，中壽製作包含越南語、印尼語、菲律賓語、泰語、馬來語共15支保險知識動畫影片，以【投保有三保 免驚霧煞煞】、【投資型保險 購買停看聽】、【買保險愛注意 我來報你知】三大投保注意事項為主題，藉由網路無遠弗屆的特性，線上培力全台新住民朋友金融保險知識。

此外，中壽推出白話易懂的「保戶重要權益提醒」，包含投保、繳費、理賠等保單服務環節需注意事項，以及保險重要名詞，並同時提供越南語、馬來語、泰語、印尼語、緬甸語、菲律賓語、日語、韓語及英語等九國語言版本，讓保障沒有語言溝通的障礙。中壽全台客服中心亦配置多國語言翻譯機，讓第一線服務同仁能即時為新住民客戶提供協助。