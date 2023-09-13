女星郭雪芙以女子團體「Dream Girls」成員的身分出道，憑著甜美臉蛋深受許多粉絲喜愛，近年轉戰戲劇圈表現亮眼，不過近日傳出她在電影《山中森林》穿著廠商置入服裝品牌，但因造型師未簽約，導致廠商只付了頭款，電影上映後不願付尾款被倒帳。

根據《鏡週刊》報導，郭雪芙去年拍了電影《山中森林》時，由於拍攝成本大，導致負責化妝、服裝的造型團隊酬勞不高，只能邊租借衣服邊談置入，其中台北東區一家知名服裝品牌，指定要郭雪芙穿他們家的衣服，但據悉，當初造型團隊只收到10萬元的頭款，電影上映後，廠商不願再給付剩下的10萬元尾款，至今已拖欠1年多。

對此，負責的造型師窗口表示，要跟該品牌簽約時，對方卻說有口頭跟對話紀錄約定不用簽約，且廠商除要郭雪芙在電影中要穿品牌的服裝，也要讓郭雪芙在社群上宣傳，卻在事後不願付尾款，但她坦言，廠商付多少錢，他們就做多少事，因此電影上映後也沒再幫他們宣傳了。

然而，電影《山中森林》導演姜寧也回應，當時付了造型團隊50萬元，但對於有廠商欠錢並不知情，應是造型師單方面與廠商談的，自己也沒有看到合約。