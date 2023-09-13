被譽為「最美麗主持人」的資深女星白嘉莉近來受訪時透露，當年遠嫁他鄉，在通訊不發達的年代，仍一定每天和母親通話，即使後來母親罹患巴金森症，依然持續做下去；也是這樣的堅持，在其母離世後，她表示沒有留下遺憾。巴金森症是發生率僅次於阿茲海默症的神經退化疾病，除了常見的顫抖外，醫師指出，也可能會出現姿勢與平衡問題、自主神經系統症狀、精神症狀、語言及溝通問題等。

白嘉莉近來接受《中國時報》專訪，分享與母親生前相處的點滴。白提到，婚後定居印尼，但每天仍會跟住在澳洲的母親通電話，當時是1977年，沒有微信和LINE，坦言電話費相當驚人，而她只要有空，也會搭機飛到澳洲陪母親。

後來母親罹患巴金森症，白嘉莉說，她在電話裡開始報喜不報憂，擔心母親因此不開心而睡不著。白也吐露，母親離世16年，至今仍無時無刻思念，但也慶幸當時有盡力陪伴，讓她完全沒有留下任何遺憾。

根據健保統計，全台巴金森症病患已近8萬人，以盛行率推估，65歲以上平均每百人會有1人罹病。高齡醫學科醫師傅裕翔表示，巴金森症是一種逐漸惡化的神經系統疾病，它會對患者的運動能力和生活造成極大的影響，常見於65歲以上長者，也因台灣人口逐漸老化，發生率有逐年增加趨勢，並整理下列5種常見症狀：

1、運動異常：傅裕翔表示，患者的運動能力會受到嚴重影響，其中最常見的症狀是顫抖。此外，還可能會出現僵硬和遲緩情況，導致其難以控制自身肢體運動和日常活動。

2、姿勢和平衡問題：傅裕翔說明，患者因姿勢和平衡問題，導致其容易跌倒和受傷。例如，可能會出現小碎步和駝背的情況。

3、自主神經系統症狀：傅裕翔指出，患者可能會出現像是，便秘、尿失禁、多汗和性功能障礙等症狀。

4、精神症狀：傅裕翔提到，患者會出現如，抑鬱、焦慮、幻覺及認知障礙等症狀，可能會對家庭和照顧者帶來額外負擔。

5、語言和溝通問題：傅裕翔說，患者會出現像是，發聲困難、說話速度減慢、語調單調和語言理解能力下降等，可能造成人際互動困難。