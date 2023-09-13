展望第4季，東洋得標流感疫苗86.46萬劑，將會陸續開始貢獻營收，再為營運添動能，法人預期，東洋下半年表現將優於上半年，今年全年度營收可望拚雙位數成長。

東洋在國內市場方面，除了代理全球首個獲美國FDA核准用於膽管癌的標靶新藥已在5月1日納入健保，細胞流感疫苗今年也增加65歲以上的佐劑流感疫苗，另外，抗生素、麻醉藥品及膽道癌藥品等產品將陸續上市。

在國外市場方面，治療全身侵入性黴菌的微脂體兩性黴素學名藥Amphotericin B(Lipo-AB)成長顯著，並積極拓展歐、亞經銷合作，希望能力拚直接申請藥證。

東洋8月合併營收4.23億元，較上月、去年同期小增，歸屬於母公司業主之稅後淨利為1.33億元，較上月、去年同期同步成長超過三成，每股盈餘為0.54元。前8月合併營收32.74億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為7.78億元，每股盈餘為3.13元。