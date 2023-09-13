●近來，國際油價出現反彈，美國WTI原油期貨價格，甚至創下2022年11月以來新高，故市場擔憂通膨可能會再度上漲，景氣復甦也會被拖累。不過，對煉油業者來說，股價卻是紅通通，像是埃克森美孚大漲2.92%，雪佛龍也上漲1.86%。

●蘋果在秋季發布會上宣布推出新款iPhone 15手機，搭配A16仿生晶片，iPhone 15 Pro與15 Pro Max則使用A17 Pro晶片，是3奈米製程。售價方面，iPhone 15與iPhone 15 Plus分別為799美元以及899美元。至於高階的iPhone 15 Pro與15 Pro Max，依序要999美元以及1199美元。

●看好微軟後勢發展的花旗認為，隨著PC市場慢慢回歸正常，微軟的公用雲端服務平台Azure營收有放大趨勢，可望挹注微軟財報，有利股價未來表現。花期也預估，微軟的人工智慧Copilot軟體產品，應該會蠻受到客戶的喜愛。

●波音公司表示，8月只有交機35架，數量是自4月以來最少，主要是同時也要解決737 Max飛機的瑕疵問題。今年前8個月，波音共交機344架，數量較2022年同期成長，但遠少於對手空中巴士433架，且空巴8月交機52架。