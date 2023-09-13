澳洲新聞網News.com.au報導CIA「掩蓋」新冠病毒從武漢實驗室外洩的調查結果。

美國眾議院監督暨問責委員會（U.S. House Committee on Oversight and Accountability）昨（12）日發布新聞稿表示，一名吹哨者作證指出，美國中央情報局（CIA）以高額金錢，利誘6名調查新冠病毒起源的官員，從原先有「低度信心」認為新冠病毒源自於武漢實驗室的結論，改為「無法確定」來源，對此，CIA強烈否認指控。

綜合美國福斯新聞網（Fox News）、頂尖期刊《科學》（Science）旗下新聞網「科學內幕」（Science Insider）報導，美國眾議院監督暨問責委員會昨日發布新聞稿，指出眾議院新型冠狀病毒大流行特別小組委員會（House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic）主席溫斯卓普（Brad Wenstrup）及眾院情報委員會（House Intelligence Committee）主席特納（Mike Turner），聯合致函中情局及一名中情局前官員。

聲明稿指出，一名吹哨者對眾院作證指出，中情局指派7名經驗豐富、有豐富科學知識的官員調查新冠病毒起源，其中6名官員認定，取得的情報及科學證據「足以對新冠病毒源於武漢實驗室的結論做出『信心不高』（low confidence）的評估」，第7名最資深的官員則認為，新冠病毒源於「人畜共通傳染病」。

吹哨者進一步稱，另外6名官員「獲得了大量金錢刺激，以改變他們的立場」。

外媒紛紛用CIA「收買」、支付「封口費」、「掩蓋」、「拒絕」新冠實驗室外洩等字眼報導這則新聞。

The U.S. Central Intelligence Agency offered hush money to analysts to cover up their findings that COVID-19 likely originated in a Wuhan, China laboratory, according to new whistleblower testimony. https://t.co/2Yo6v9vKzw — News 4 San Antonio (@News4SA) September 12, 2023

CIA bribed its own COVID-19 origin team to reject lab-leak theory, anonymous whistleblower claims | Science | AAAS https://t.co/p5RzJ5y1EV — ScienceInsider (@ScienceInsider) September 12, 2023

溫斯卓普及特納在給CIA局長勃恩斯（William Burns）的信中寫道，這些指控來自於「一位看似可靠的消息來源」，並且要求CIA提供新冠調查小組的所有相關通訊紀錄、文件，以及薪資紀錄，薪資紀錄包括「任何財務或基於績效的激勵／財務獎金」。

除此之外，溫斯卓普及特納也致函前CIA首席營運官馬克里迪斯（Andrew Makridis），指出吹哨者認為他在「形塑、甚至得出CIA無法確定新冠起源的最終結論中扮演中心角色」，兩人要求馬克里迪斯於9月26日出席訊問。

美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence, ODNI）6月向國會解密新冠病毒起源報告，報告分析了美國情報圈對於新冠病毒從武漢研究所實驗室外洩的看法，報告指出，美國情報圈無法得出新冠肺炎疫情是否由實驗室外洩引發，或是由如市場等受感染動物的「自然暴露」所引發等結論，報告寫道：「所有機構仍持續評估，自然及實驗室相關起源仍是解釋第一起人類感染的合理假設。」

針對國會指控收買官員，中情局隨即發布聲明強烈否認，CIA公共事務部主任索普（Tammy Kupperman Thorp）在聲明中強調：「CIA致力於分析嚴謹性、完整性及客觀性的最高標準，我們不會支付分析師以達成特定結論，我們非常嚴肅看待這些指控，並且正對此展開調查。」

另一名CIA官員也表示，分析師通常會在工作完成後獲得獎金，但不是因為達成特定結論。