中國軍方在職幹部原定本月訪問日本與自衛隊交流，由於中方表示「不方便」，目前已知交流活動延期。日本防衛省相關人士透露，交流延期很可能跟福島「核處理水」排海有關。

日本放送協會（NHK）報導，這項交流活動由日本智庫「笹川和平基金會」主辦，從約20年前開始舉辦自衛隊與中國軍方現職中堅幹部的互訪活動。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2019年之後實體交流中斷。今年7月相隔4年重啟交流，由13名成員組成的自衛隊代表團前往中國，訪問有中國軍方背景的智庫及基地等。

然而根據笹川和平基金會說法，中國軍方原定本月中旬至下旬訪問日本與防衛省幹部會面，以及參訪自衛隊的基地及設施等，但後來中國表示「不方便」，活動因此延期。

日本防衛省相關人士透露，這很可能是受到福島第一核電廠的「核處理水」排海影響所致。

笹川和平基金會指出，還未決定之後的交流活動時間及內容等。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1120913