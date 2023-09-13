法國輻射監管機構今天以電磁波過強為由，要求蘋果公司（Apple）停售iPhone 12，並調整現有手機釋放的電磁波。

法國國家頻譜管理局（L'Agence Nationale des Frequences, ANFR）指出，經測試發現，這款智慧型手機釋放較多易被人體吸收的電磁波，且超過允許範圍。

ANFR表示，他們「要求蘋果自9月12日起將iPhone 12從法國市場下架，因為這個型號的手機釋出的電磁波，超出人體組織吸收的極限。」

ANFR說，經認可的實驗室模擬將iPhone 12握在手中或放在口袋的情況下，人體吸收的電磁能量為每公斤5.74瓦。

歐盟對此類測試的標準值為每公斤4瓦。

ANFR在官網發表聲明說：「對於已售出的手機，蘋果必須在最短時間內採取修正措施，讓受影響的手機符合規定。否則，蘋果必須召回它們。」

ANFR指出，在距離iPhone 12達5公分處所做的電磁波測試，就符合每公斤2瓦的限制。

ANFR表示，自13日開始，代理商便不得在法國銷售iPhone 12。

許多國家的監管機關已對手機可能釋出的電磁輻射量設下限制，以防對人體健康造成不良影響。

世界衛生組織（WHO）在網站上表示，經過大量研究，「尚無法確定使用手機會對健康造成不良影響。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120913