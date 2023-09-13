美國男籃連兩屆無緣世界盃冠軍，甚至連獎牌也未能到手，歐洲勢力的崛起讓美國眾球星產生危機感，誓言要在明年的巴黎奧運找回世界籃壇霸主的地位，也似乎點燃了老牌控衛保羅（Chris Paul）的鬥志。根據《ESPN》報導，明年夏天將滿39歲的保羅，表達了想參與巴黎奧運的渴望。

在美國籃壇擁有神聖地位的詹姆斯（LeBron James），已經號召多位球星征戰巴黎奧運，包含杜蘭特（Kevin Durant）、史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）、卓雷蒙格林（Draymond Green）和塔圖（Jayson Tatum）都表達高度意願，一同劍指奧運5連霸。

2006年在日本舉行的FIBA世錦賽（世界盃前身）是保羅第一次替美國效力，當年他傳出賽會最多的44次助攻，美國驚險保住銅牌。2008年北京奧運再度入選，雖然當時由經驗豐富的老將奇德（Jason Kidd）出任先發控衛，但面對西班牙的冠軍戰，保羅單場砍下13分，幫助美國奪取金牌。第3度效力美國，保羅終於在倫敦奧運以主力控衛身分出戰，場均貢獻8.2分、5.1次助攻，美國完成奧運2連霸。

2020年東京奧運前夕，美國籃協曾向保羅遞出橄欖枝，不過當時隨著太陽打進總冠軍賽（東京奧運因疫情延至2021年），保羅擔心緊湊的賽程會讓身體難以恢復，因此婉拒參賽。若沒有意外，美國男籃確定有著詹姆斯、柯瑞和杜蘭特3位老大哥坐鎮，同樣身為老將的保羅，在隊伍難起作用，入選巴黎奧運國手的機會微乎其微。