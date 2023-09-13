蘋果一如市場預期推出iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和Pro Max四款新機。

iPhone 15和iPhone 15 Plus價格自799美元起跳，此平價系列改用Type-C（USB-C）接頭，還可以使用Type-C充電線直接從iPhone為AirPods或Apple Watch充電，並支援MagSafe和未來的Qi2無線充電功能。

旗艦版iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max改採3奈米A17 Pro晶片，價格自999美元起跳，並首度採用航太級鈦金屬設計，號稱歷來「最輕的Pro系列」。

此外，蘋果亦發表鈦金屬製成、電池續航力長達72小時的全新Apple Watch，以及配備Type-C（USB-C）接頭的新版AirPods。

如同往年，備受期待的iPhone新機一登場，就是蘋果股價下跌的時候，或許是因為市場期望太高，所以每年發表會後蘋果得到的大多是「了無新意」或「高價恐衝擊買氣」等負面評價。

分析師表示，就往年經驗來看，蘋果發表新款iPhone手機時，股價往往走跌，但接下來幾周也往往提供逢低買入更好的切入點。

過去5年來，蘋果也有「9月魔咒」纏身，其9月股價平均下跌4.5%，在一年當中表現最差，而標普500指數平均下跌3.2%。

Deepwater Asset Management合夥人兼共同創辦人Gene Munster表示，如果你是長期投資人，且相信蘋果將成為一家消費必需品公司，那麼這些拉回就是進場的機會。

CI Roosevelt Private Wealth資深投資組合經理Jason Benowitz表示，對中國禁用iPhone的擔憂提供一個吸引人的切入點，「美國和中國都需要蘋果為他們創造就業與財富，最近的媒體報導並沒有改變這些事實，我們仍然看好未來許多年蘋果在中國的發展」。

儘管中國可能禁止公務員及國營企業人員使用iPhone手機的消息傳得沸沸湯湯，Wedbush Securities知名分析師Dan Ives仍看好的iPhone 15系列將帶動蘋果股價再漲20%。

Ives上周四出具報告，維持給蘋果「優於大盤」（outperform）的股票評級與230美元的目標價不變，稱iPhone 15不僅將提供顯著的新功能，也將提高價格，使蘋果進入「迷你超級周期」。他並表示在12億iPhone手機用戶中，約25%已經4年沒升級手機，因此蘋果可望迎來強勁的換機需求。

蘋果股價通常會在秋季發表會前先漲一波，但今年走勢出現變化。蘋果上季財報令人失望，股價開始走低，加上科技業猛攻AI題材，蘋果卻一直悶不坑聲，接下來是媒體又報導北京當局將擴大iPhone使用禁令，都給股價帶來沈重壓力，與7月31日創下的歷史新高相比，蘋果市值已經跌掉近3000億美元。

儘管近來股價拉回，但蘋果今年來仍然上漲38%，其股票的預期本益比為27倍，低於7月份觸及的高點（30倍），但仍遠高於過去10年均值（18倍）。