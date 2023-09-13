台中市沙鹿區一處店家前，赫見陳姓男子打赤膊負傷躺在紙類回收堆呼呼大睡，警方路過上前關心，陳男謊報身分字號等假個資，查詢後發現長相不符，經抽絲剝繭比對多筆資料後，終於戳破謊言，原來陳身背7條通，警方依法解送台中地檢署。

清水警分局指出，光華派出所員警林以宸11日下午3時許，發現34歲陳姓男子負傷打赤膊躺在某店家紙類回收堆呼呼大睡，於是通知所長陳俊佑及同仁前往查處及關心詢問。

警方詢問相關資料時，陳男神情緊張支吾其詞，聲稱未帶證件，僅說出名字和身分證字號，經查證資料照片，明顯跟他長相不同，引起警方質疑；且過程中，陳男不斷提供假個資及職業，意圖混淆警方查證，還大方拉出空無一物的口袋，擺明員警無法確認他的身分。

警方將陳男帶回所，陳男仍無法明確說出年籍資料，經抽絲剝繭比對後，終於戳破謊言，發現陳男於去年9月起分別遭台中、苗栗、彰化、雲林等多處地檢發布通緝在案，身背竟達7條案件通緝犯，且遭通緝後，就不敢回家四處流浪，有一餐沒一餐，體力也常不支致跌倒受傷。

清水警分局光華所長陳俊佑呼籲，民眾如因刑案被傳喚到 庭偵查或執行刑罰，應依限到庭(案)，期間如住居所異動時，應主動向管轄地檢署或法院告知變更。警方大選前也持續將查捕逃犯列為重點工作，積極查緝各類通緝犯歸案，以淨化選治安及維護社會安寧。