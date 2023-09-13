「原來提款機功用那麼多！」、「銀行行員不能只有數學好，英文也要好。」基隆市仁愛國小近30名五年級小朋友12日來到台北市南港區的中國信託金融園區，參加由基隆市政府教育處主辦，與中信銀行共同合作的「生涯發展教育與職業試探擴大體驗計畫」，透過導覽體驗銀行員的日常，並參訪中國信託文薈館體驗金融遊戲互動裝置，開拓未來主人翁的金融視野，現場就有到訪學生說「以後我也要當銀行員。」

基隆市政府教育處於去年首度舉辦「生涯發展教育與職業試探國小職場擴大體驗計畫」，中國信託銀行以實際行動響應，邀請超過400位基隆市高年級學生參訪中信銀行營業部、文薈館及金融教育年度特展。今年再度支持此計畫，預計將擴大邀請24所基隆市國中、小學，逾千位學生參訪，基隆市政府教育處秘書黃秀萍特別致贈感謝狀予文薈館總幹事、中信銀行公共關係暨公益推展處處長、副總經理林永勝。

基隆市政府教育處主辦、中信銀行共同合作「生涯發展教育與職業試探擴大體驗計畫」，基隆市政府教育處秘書黃秀萍（左）致贈感謝狀予文薈館總幹事、中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝副總經理（右）。（圖／中信銀行提供）

林永勝表示，中信銀行十分認同基隆市政府將職業試探對象向下延伸的教育理念，期盼激發更多的學生對未來職業的熱情與志向，鼓勵到訪學生積極學習，發掘自己的興趣，更歡迎長大後加入We are family大家庭。

金融探索之旅首站來到中信銀行營業部，由經驗豐富的分行服務經理化身解說員，介紹櫃檯行員及理財專員的不同，親自示範銀行櫃檯、自動櫃員機指靜脈取款、多種語言介面及點字貼紙進行金融交易服務，讓學生目不轉睛，對銀行工作充滿好奇。搭配文薈館所展示的早期存摺樣式、信用卡打字機等珍貴館藏、騎乘館內速克達設備化身中國信託早期業務員、提取一千萬的重量等互動設施及操作展區內VTM小遊戲的多媒體裝置，認識金融發展史並建立生活理財觀念。

基隆市仁愛國小學生騎乘文薈館館內速克達設備化身中國信託早期業務員，模樣逗趣可愛。（圖／中信銀行提供）

另一方面，文薈館打造貨幣主題的創新教具「酷幣車」也讓學生感覺新奇，探索古今貨幣知識、新台幣由來、塑膠貨幣、電子支付等不同交易模式，補充課本外的金融知識。

走出文薈館，今年所規劃的「理財童話村─生活中的財商教育」金融教育特展則以繪本風格搭配Q版人物吸引學童目光，透過學習單挑戰，了解「存款與緊急預備金、錢從哪裡來？認識金融機構」、「目標儲蓄與消費、需要與想要、記帳」、「支付方式、投資理財與風險」、「比價節流、借貸、斜槓開源」、「生活中必要的保險」等生活理財知識，仁愛國小學生糖糖開心地說，來到文薈館學到很多理財新知識，最好玩的是體驗速克達，原來金融知識比想像中還有趣，以後想以銀行員為職涯志向。

中信銀行分行服務經理化身解說員，親自示範銀行櫃檯、自動櫃員機指靜脈取款、多種語言介面及點字貼紙進行金融交易服務，讓學生目不轉睛。（圖／中信銀行提供）

基隆市政府教育處指出，「生涯發展教育與職業試探擴大體驗計畫」推出後，參訪的師生皆表示實際走入金融機構，更清楚瞭解生活化金融知識，對學生來說是很寶貴的經驗，因此希望再度攜手中信銀行，共同響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），提供優質教育，以展覽、理財課程、體驗活動等方式拓展學生的金融視野，培養數位金融能力。文薈館開館至今累計參觀人次已突破46萬人次，提供民眾生活化的理財教育，更多參觀資訊或教育合作方案請至「中國信託文薈館官方網站」https://www.ctbcmuseum.com與「中國信託文薈館CTBC Museum粉絲團」www.facebook.com/ctbcmuseum/查詢。