●美國政府指出，通膨因素調整後，去年一整年美國家庭平均收入減少2.3%，為74580美元，2021年為76330美元。另外，2022年不僅連3年下滑，且跌幅創下2010年以來最大，顯示在美生活大不易。不過，去年的民眾貧窮率為11.5%，比前年11.6%要低一點，是新冠疫情2020年爆發以來最低。

●美國白宮宣布，IBM、Nvidia、Adobe等多家科技公司，已與拜登政府簽訂承諾書，自願遵守華府有關生成式人工智慧AI的監督計畫。白宮聲稱，美國官方與私人企業相互合作，讓AI能夠更安全地研發。

●美國石油協會（API）統計，上周原油庫存意外多增120萬桶，是5周以來首度增加。市場預估，美國能源資訊局（EIA）即將公布的上周原油庫存，可能會減少229.9萬桶。

●石油輸出國組織（OPEC）表示，全球供求失衡情況嚴重，導致國際原油價個再漲，並創下10個月新高。紐約期油盤中最高每桶來到89.37美元，是去年11月以來新高，收漲1.55美元或1.77%，為88.84美元。倫敦布蘭特期油最高每桶92.4美元，也是去年11月以來新高，收漲1.42美元或1.56%，為92.06美元。

●美國重要經濟數據公布前，外匯交易員頻頻平倉，造成美元匯價反彈，指數最後漲0.14%，來到104.72點，盤中一度上漲0.33%至104.92。美元兌日圓的價位也升0.39%，為147.15日圓左右。

●美匯反彈加上美債息回升，紐約現貨金價也從兩周高點回檔。紐約10月期金價格下跌0.62%，每盎斯為1917.2美元。同時，現貨金價也下跌0.47%，收在1912.8美元。