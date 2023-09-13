甫去職的新竹市前文化局長錢康明近日對新竹市長高虹安發動一系列爆料，他今（13）日在臉書揭開自己「被請辭」的過程，直呼「到底是有多恨我？」

錢康明今發文表示，8月2日開車時，高虹安的男友李忠庭打電話來，質問他在跨年晚會相關事務上，為什麼跟副市長去和別人見面卻沒有說，讓高在外被人問到相關問題時一問三不知。錢康明回應，是李忠庭叫他不要管跨年晚會的事，且自己談完後什麼事也沒做，要報告什麼？

錢康明指出，8月4日當天一早到桃園參加世界客家博覽會兩大主展館試營運記者會後，下午就趕回新竹，和李忠庭約在市府外的某設計公司內見面，李稱他在配合上跟當初想的不一樣，「看看什麼時候辭？」他回應不會辭職，並稱自己是被高虹安找來當文化局長，「要虹安叫我走我才會走。」李忠庭則說，高虹安下周會告知去留。

錢康明說，自己從來沒有告訴任何人李忠庭叫他辭職的事，因為他在等高虹安親自開口，他也沒有聽到需要離開的具體理由。錢康明感嘆，他答應過，只要高虹安有安排人要來，自己隨時會讓出職位，只是沒想到走得很屈辱，「到底是有多恨我？」

錢康明稱自己沒有政黨色彩、是做事的人，當召開臨時會、定期會時，總是會聽議員問政聽到出神，都覺得很有道理、要趕快去做，所以新竹市文化局變成了一個資訊開放的局處，「要什麼資料，只要法律上可以給的非機密文件，從不拖延，我相信坦坦蕩蕩沒有什麼好隱瞞的。」

錢康明也建議高虹安，先處理好自己的心情再處理事情，當市長有了自己的正確的決策和判斷，就不用事後再來處理當事人的心情了，「請市長的男朋友好好的去找一份工作，讓市長好好的當新竹市唯一的市長。」