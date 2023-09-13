美國聯邦參議院財政委員會預計14日召開會議，討論美台避免雙重課稅法案草案，希望透過修改美國國內稅收法方式，為台灣民眾提供實質性福利。

參院財委會主席魏登（Ron Wyden）今天宣布，將於14日召開會議，討論名為「美台快速雙重稅收減免法案」（Description Of The United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）法案。

這項由國會稅制聯合會（Congress Joint Committee on Taxation）草擬的法案，預計在現有的美國國內稅收法（Internal Revenue Code）中增加新章節，為台灣民眾提供實質性福利。

這個類似2016年「美國所得稅協定範本」（United States Model Income Tax Convention）的規定將分為4大主要類別，包括減少預扣稅、常設機構規範、就業收入處理，以及包括雙重國籍居民在內的台灣合格居民認定。

法案草案指出，這項立法要求完全互惠，因此只有台灣向在台灣納稅的美國民眾提供同樣福利時，法案才會生效。

魏登與共和黨籍首席議員克雷波（Mike Crapo）7月底時曾發出新聞稿表示，由於台灣的特殊地位，財政委員會與眾議院歲計委員會（Ways and Means Committee）議員合作，尋找創造性方法，為跨境經營的美台民眾提供類似稅收協定，並解決雙重課稅問題，鼓勵更多跨境投資，得以協助勞工在美國與台灣取得成功機會。他們期待以跨黨派合作方式推動這項立法。

美台避免雙重課稅議題備受美國國會關注，除了財委會與歲計委員會議員預計提案外，參院外交委員會率先在7月13日以口頭表決方式通過「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act），授權美台洽簽租稅協定，以處理雙重課稅問題，促進貿易投資。（編輯：陳承功）1120913