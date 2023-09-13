其他企業試圖透過人工智慧（AI）進行重大變革，蘋果（Apple）則是利用這個新興技術來改善最新配件的基本功能。

路透社報導，在沒有使用「人工智慧」這幾個字來形容這項新興技術下，蘋果剛曝光的iPhone產品線和一款智慧型手錶有著經過改良的半導體設計來驅動全新AI功能，而這些功能大多是用來改善基本功能，諸如接聽電話和拍出更好的影像等。

6月的開發者大會同樣沒提到AI，但數月來這項技術已悄悄在幕後重塑蘋果幾項核心軟體商品。

相較之下，微軟（Microsoft）和Alphabet的谷歌（Google）各自在AI方面設下目標規模則較遠大。業界領袖已出面警告，若毫無管束地開發諸如生成式AI等新工具，恐會帶來潛在危害。

蘋果全新Series 9 Apple Watch配備的晶片，數據處理能力更上一層樓，特別是添加了4核心「神經網路引擎」，讓處理機器學習任務的速度提升，最高可達兩倍。蘋果將晶片內加速AI功能的積木式設計稱之為神經網路引擎。

這款Apple Watch的AI組件讓語音助理Siri準確度提升25%。

納入機器學習晶片零件，同時讓蘋果得以推出一個全新的人機互動方式：戴上智慧錶那隻手的雙指互點兩下，就有「連按兩下」效果，可以用來接聽或掛斷電話、暫停播放音樂，或接收天氣等資訊等。

這個構想是讓民眾一隻手拿著咖啡杯或牽狗繩時，戴錶的那一隻手仍能透過「手指互點兩下」的手勢控制Apple Watch。這項功能之所以行得通，是因為新的晶片和機器學習有辦法偵測到細微動作，以及使用者兩指互碰時血流產生的變化。

蘋果同時大秀iPhone產品線升級的影像捕捉功能。這家企業長久以來提供的「人像」模式，都是透過運算來模擬大型相機鏡頭的「景深」背景模糊效果。然而，使用者必須自己記得開啟這項功能。如今，手機相機將自動辨識出畫面是否有人物，並收集之後模糊背景時所需的資料。

蘋果絕對不是唯一將AI加入硬體的智慧型手機製造商。例如，Google的Pixel手機即已允許使用者移除照片中的「路人甲」或雜物。