42歲的台灣「桌球教父」莊智淵從1998年曼谷亞運開始無役不與，今年第7度征戰亞運的他，仍是陣中的領袖級人物，今年他也將持續率領台灣桌球代表隊全力爭取佳績。

1981年出生的莊智淵來自桌球世家，8歲就開始打桌球，縱橫台灣桌壇數十載並5度參加奧運，至今仍是台灣桌球界指標人物，他曾在2012年倫敦奧運拿下男單第4名，更曾與陳建安攜手奪得2013年世錦賽男雙金牌。

若談起亞運參賽經驗，莊智淵恐怕一天一夜都說不完，因為從1998年曼谷亞運初登場以來，他已連續6屆在亞運賽場上亮相，且包括2002年釜山亞運曾摘下男單銀牌、 2006年杜哈亞運抱回男雙銅牌、2014年仁川亞運也添得1面男單銅牌。

今年杭州亞運將是莊智淵第7次踏上亞運舞台，征戰無數國際賽的他，歷經世代交替，同期戰友早已退休，現今身邊戰友甚至還有自家球館培育出的年輕小將，如本屆杭州亞運國手彭王維，就是智淵乒乓運動館出品的好手。

有趣的是，上屆2018雅加達亞運賽後莊智淵一度也曾認為，這可能是他生涯最後一次參加亞運，當時他還開玩笑說，下屆若再參賽應是參加電競，要不就是變成教練在場邊督軍，沒想到如今他依舊在賽場上屹立不搖。

儘管已年過40，莊智淵在台灣桌球界地位依舊難以撼動，這次亞運將再度與一哥林昀儒並肩作戰，力拚率領台灣男團連3屆登上亞運頒獎台。（編輯：龍柏安）1120913