B-21「突襲者」（Raider）戰略隱形轟炸機和美國轟炸機隊的未來

美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）和國防承包商諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）公開了B-21戰略隱形轟炸機的新照，而這是好幾個月以來，「突襲者」（Raider）讓人首度得以一窺它充滿神秘感的新進度。

綜合外電12日報導，布朗在航太與網路大會（Air, Space and Cyber Conference）主題演說中公開的兩張新照是7月31日時，在諾格的加州棕櫚谷（Palmdale）設施所拍攝。而值得注意的，就是其中一張首度顯示B-21罕見現身戶外。

另一方面，諾格12日除了公開另一張新照外，也宣布，隨著B-21展開地面測試計畫，也進行了引擎測試，向首飛又邁進一步。而新照最引人矚目的新特性，就是裝在機頭下前方的大氣數據探針。不過，這測試項目不會出現在作業戰機上。至於探針向下則顯示，戰機可能會以略微上仰的姿態飛行。

此外，新照也凸顯了機上的進氣口有多窄，而這和B-2「幽靈」（Spirit）恰好成鮮明對比。至於B-21的起落架艙門，也更加簡化。同時從新照中也第一次看到B-21的飛行操縱面，機上每側似乎有三面，而且它們似乎比 B-2 上的更大。