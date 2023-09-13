天后李玟（CoCo）生前擔任綜藝節目《好聲音》慘遭羞辱，消息一出引起觀眾躂伐，身為李玟生前摯友的甄妮不斷為她發聲，日前《好聲音》宣布停播，但始終沒有道歉與說明，令甄妮繼續社群上發文抗議，而今(13)日她再度發文表示，「經過『壞聲音』前車之鑑不敢亂來，『中年好聲音』是可以去玩玩」。

歌手李玟參加選秀節目《好聲音》遭霸凌的音檔流出後，不少黑幕連還爆出，更傳有女選手以3000萬人民幣（約1.3億新台幣）買下冠軍，以及學員付錢讓導師轉身等，導致歷屆總冠軍備受質疑，引起觀眾撻伐，要求節目停播並還給李玟一個公道，雖然節目宣布停播，但沒有道歉與說明，令許多李玟生前藝人好友甄妮與觀眾相當失望。

而去年香港TVB所播出的《中年好聲音》獲得好評，日前宣布製作第二季，在10日時正式開播，同樣是歌唱選秀節目，這讓甄妮有感而發，呼籲《中年好聲音2》不要重蹈覆轍，「至少不要像『壞聲音』會害死人！」

事實上，《中年好聲音2》的參賽者有規定要是35歲或以上，且沒有預先簽訂任何唱片公司合約的素人，這些條件也讓甄妮表示：「夢想不分年齡不分貴賤，只要是你喜歡，去玩玩又何妨！」，不過也提醒「要給錢就不要了」，深怕再有素人歌手吃虧。