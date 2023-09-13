中新網報導，中國大陸常駐聯合國副代表耿爽美東時間12日在安理會，審議向烏克蘭提供武器問題時，發言指出，軍事對抗不是烏克蘭危機的出路，對話談判才是恢復和平的根本之道。

當天，聯合國負責裁軍事務的副祕書長中滿泉作通報表示，過去幾個月，向烏克蘭提供武器的行動在擴大，同時，也有報告顯示有國家向俄羅斯轉讓武器。毋庸置疑，向任何衝突局勢提供武器和彈藥都會引發嚴重關切，因為這可能使局勢升級，並帶來武器流散風險。她強調所有各方必須遵守國際義務，防止常規武器非法轉讓，並立刻停止使用集束彈藥。

耿爽發言說，烏克蘭危機延宕至今，國際社會普遍希望早日停火止戰，越來越多的國家提出和平倡議，但大量武器裝備仍在流入戰場，且品種數量和殺傷力不斷增強，導致地面戰事蔓延升級，平民傷亡與日俱增，局勢陷入惡性循環。在此前安理會的審議中，中方已多次就此表達憂慮和不安。

耿爽表示，中方期待有關方面積極回應國際社會期待和呼聲，保持冷靜克制，相向而行，尋求共識，避免加劇緊張。日前結束的二十國集團領導人會議發表聯合聲明，就烏克蘭問題發出一致資訊。這是有關各方共同努力、相互妥協的結果，也是國際社會樂見的積極跡象。希望安理會能從中汲取智慧和經驗，避免擴大對立分歧，更多激發正向互動，切實發揮國際集體安全機制核心的作用，用好《憲章》賦予的和平解決爭端工具，促進各類和平倡議的落實，推動形勢逐步朝著和平穩定的方向發展。

耿爽說，中方在烏克蘭問題上始終主張各國主權、領土完整都應得到維護，《聯合國憲章》宗旨和原則都應得到遵守，各方合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。中方願與有關各方繼續加強對話溝通，為推動烏克蘭危機政治解決發揮建設性作用。