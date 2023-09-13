新北市城鄉局今（13）日於市政會議以「國際嚮居、正在實現」為題專題報告，透過三環六線沿線總面積達2739公頃的整體開發，擘畫新北成為國際宜居的城市，並導入零碳設計及SDGs指標，持續朝2050淨零碳目標邁進，以永續城鄉思維，打造綠色微笑曲線，增添新北的綠意舒適及防災韌性。

為實踐國際嚮居的願景，新北市三環六線及微笑曲線逐步完成的過程中，融合淨零碳永續的設計手法，因應淨零轉型，另以多元更新策略、放寬法令，加速危險建築更新的腳步，透過推行長者安心住、育兒輕鬆住及租金分級等優化機制，達成居住安全及居住正義的實現。

新北市長侯友宜指出，因應全球極端氣候釀災頻繁，新北市在2020年率先全國簽署氣候緊急宣言，推動2050淨零碳排目標，強化藍綠廊帶鏈結、都市核心降溫，強化城市防災的韌性。

城鄉局長黃國峰表示，隨三環六線逐漸建構完成，沿線總面積高達2739公頃的整體開發區，如開發中的，新泰塭仔圳、秀朗橋北側、土城司法園區、新店B單元等，未來將導入零碳設計及SDGs指標；未來以五泰、泰板輕軌路線優先打造景觀風廊系統，創造林蔭大道及結合綠色運具，留設親水和大面積綠化空間，讓都市核心降溫，調節城市微氣候。

另外，由於新北市有將近82萬戶屋齡30年以上老屋，但老舊並不一定等於危險，應分門別類對症下藥，優先處理危險建築，因新北今年7月推行「580危險建築專案」，透過公私協力團隊合作，從鑑定到興建的全程公辦協助，推動永和大陳、頂溪及板橋浮洲TOD策略地區、工業區跟老舊市場都更轉型，加速舊城蛻變。

城鄉局補充，過去4年多以來，新北市適度鬆綁法令、有條件提高容積率、精進審議程序，使都更核准件數將近為過去20年總和的5倍，並取得1.6萬坪公益空間，除規畫興辦超過4.5萬戶社宅提供居住空間外，也以創新思維堆動「老屋換居」、「青銀共居」、「青年合作共居」等計畫，照顧不同年齡層。