農業部長陳吉仲前天稱進口雞蛋需通過防檢署防疫要求，只要能夠販售的都是安全、合格雞蛋， 不到24小時，昨天台農蛋品承認該批巴西雞蛋「誤標效期」。 國民黨立委賴士葆抨擊，巴西蛋始終沒有說清楚講明白蛋的保存期限到底多久，這已成為民眾最關心的食安問題，陳吉仲不該迴避；網友留言，農業部帶頭搞食安問題，危害百姓健康，支持提告，絕不能放過渣官。

賴士葆在臉書發文指出，蛋的保存期限到底多久成為民眾最關心的食安問題，過去蔡政府再三保證從源頭管理食安，為何一家50萬資本額的小店可以承接將近9千萬顆的進口蛋，政府的評審標準至今沒有對社會說清楚講明白，農業部長陳吉仲的記者會愈描愈黑，政府的公信力經過這樣折損，農業部說蛋品有塗食用蠟可以保存4個月，這一批從巴西進來的雞蛋又讓大家難以食得安心。

賴士葆說，農業部規定，洗選蛋的製造日期就是洗選日，有效期限1個月。巴西進口蛋5月30日裝船，9月底是保存期限，然而資訊不清楚的是雞蛋從生產包裝到裝船經過多少時間，這4個月的計算是有疑義的，更何況長期運輸從冷鏈進到台灣以常溫洗選，與本地生產的蛋都是4個星期的保存期限不合情理。

賴士葆強調，民意代表為民喉舌，監督行政部門是天職，全面執政的蔡政府行政權獨大，缺蛋一、兩年，進口蛋衍生這麼大的風波，農業部沒有解答輿論的質疑，對於民意代表索取資料諸多刁難迴避延遲交付，甚至已讀不回，非常不可取，讓社會無法窺探真相，政府掛保證的公信力已經很薄弱，只有公平、公正、公開所有的資料才是正規之道。