新竹市文化局前局長錢康明陸續爆料，表示今年8月4日新竹市長高虹安男友李忠庭約他見面，要求他走人。立法院國民黨團13日被問到錢康明的爆料行為，皆一致不以為意，國民黨立委李德維更說，假如錢康明真覺得哪些事情不對，應該公開站出來一次說清楚，一個前政務官也要有基本的從政道德。

對於錢康明屢屢爆料劍指高虹安，國民黨立委謝衣鳯說，不了解目前新竹市政府所有高階主管的離職，到底是因為什麼的原因，高虹安應該要就這部分說明清楚。但是現在所有的媒體都用放大鏡，嚴格檢驗在野黨的地方政府，是否應該要用同等的放大鏡，檢驗執政黨。

國民黨團總召曾銘宗則表示，這兩天也有不同的聲音，錢康明離職一直爆料，這是他的權利，予以尊重，但也有媒體人認為這很少見。曾提到，他一生在政府機關這麼久，少見一個政務官離開後，對以前的老闆或機關不斷爆料，在中華民國行政史上少見。

李德維認為，他作為旁觀者，倒是建議錢康明一次把話說清楚，錢從離職開始不斷在臉書上爆料，「是否有特別的政治目的」，或者其他想法？還是有不同的力量在背後指使？假如錢康明真覺得哪些事情不對，應該公開站出來一次說清楚，而不是一次兩次三次透過臉書爆料，誘導式的歹戲拖棚，一個前政務官也要有基本的從政道德，這樣子並非新竹市之福。