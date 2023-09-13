台灣「鞍馬王子」李智凱在今年成都世大運以新難度動作，順利摘下鞍馬金牌並完成3連霸，讓他備戰9月底的杭州亞運更添信心。

李智凱6歲開始接觸體操，國中時將「湯瑪士迴旋」融入鞍馬動作成為自己招牌，有別於其他鞍馬選手多以「併腿」做動作，李智凱的湯瑪斯迴旋採開腿旋轉，無論是力道、難度、觀賞性都優於以往。

李智凱在2018年雅加達亞運以難度6.300分、完成分數9.100， 總計15.400分好成績擊敗各國好手，替台灣拿下亞運體操隊史首面金牌，也將他自己的聲勢推向高峰，接著又在東京奧運摘下銀牌。

東京奧運結束後，李智凱陷入了一段小低潮，加上國際賽事也不多，讓他今年上半年表現不如預期，直到成都世大運他以難度6.500分的套路、完成分9.000，順利以15.500的高分拿下金牌，讓李智凱對於亞運更添信心。

李智凱的教練林育信在接受中央社訪問時說：「世大運終於把今年練習的動作完整表現出來，我相信這樣的難度套路用在亞運上，只要不失誤，衛冕金牌的機會相當濃厚。」

男子競技體操從1974年開始成為亞運項目，其中男子鞍馬僅在前2屆由中國選手完成衛冕，此後再無人能連續2屆亞運摘金，現年27歲的李智凱正處顛峰，確實很有機會靠著招牌的「湯瑪士迴旋」摘下個人第2面金牌完成連霸。（編輯：龍柏安）1120913