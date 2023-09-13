新竹市前文化局長錢康明「被離職」，連日發文劍指新竹市長高虹安男友李忠庭干政。民眾黨主席柯文哲今早舉行記者會，宣布成立外部第三方檢舉平台，他表示，台灣民眾黨不會護短，有問題就面對，剛好這個制度要上線，用來檢視高虹安剛好。

柯文哲今在黨部召開民眾黨簽約「勤業眾信」 成立外部第三方檢舉平台記者會，會後接受媒體聯訪。對於高虹安被質疑親友干政，是否要預防？柯文哲表示，台灣民眾黨不會護短，有問題就面對。

柯說，高虹安昨天有跟他報告，她跟前錢康明的事情比較簡單，既然錢康明說要上節目，高虹安那邊也有準備、搜集他的資料，兩方都公布以後，社會大眾自然會有評論，跟文化局長的爭議，等他們雙方公布處理。

柯文哲指出，本來新竹市要跨年晚會，後來新竹縣長楊文科跟高虹安講說，新竹縣市一起處理，但是都委由民間辦理，所以原來編的預算就不執行，「整個故事來龍去脈我聽一聽，我大概是可以理解，這部分應該是比較沒有問題。」不過，既然錢康明有要爆料，讓錢康明爆料，但是高虹安也有準備資料，等兩邊處理完再講。

柯文哲說，至於其他部分，這個制度剛上線，剛好拿來查一查，不過家人干政怎麼定義？他的態度一樣，面對問題是解決問題的第一步，一個系統要debug，遇到問題就檢視系統到底能不能cover這個問題，再修正，「不過，剛好這個制度要上線，剛好拿來用來檢視高虹安剛好。」

柯文哲認為，人活在世界上，每次說投票100％同意只有北韓，如果有一個政黨說沒有犯錯一定就是假的，一開始就承認，「我們一定有缺陷，有缺陷就改」，過程中一步一步去改，對他來講，批評也不是壞事，一開始被罵不爽，但是轉過頭看哪裡有問題，再修一修。