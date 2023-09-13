蘋果正式推出iPhone 15系列4款新機，3C達人Tim哥在臉書發文表示，iPhone 15粉紅色讓全場女性驚呼連連。
Tim哥在臉書介紹iPhone 15的新色，他直呼iPhone 15的顏色，有回到iPhone 11時的粉嫩感，尤其粉紅色讓全場女性驚呼連連，「太可愛太粉嫩了。」至於iPhone 15 Pro系列，Tim哥則認為這次的原色鈦金屬，和藍色鈦金屬都很美。
iPhone 15和iPhone 15 Plus將提供5款特別調製的新顏色：黑色、藍色、綠色、黃色和粉紅色。iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max則提供黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬等4種全新外觀。
網友紛紛留言表示，「原色鈦金超級美」、「只剩賣顏色了」、「很可惜Pro系列顏色都很商務，比較沒有女生會喜歡的顏色，這點有點滅火」、「這次15的顏色怎麼都普普，還是14的紫色最美」、「還是我的14 Pro紫色顏色比較好看」。
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