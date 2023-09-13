今年對於韓國男團Stray Kids（簡稱SKZ）可說是迎來豐收的年度，新專輯打破韓預售紀錄、登上國際性音樂節演出，Stray Kids，這個月時裝品牌TOMMY HILFIGER攜手Stray Kids八位團員合作，在傳統韓屋前拍攝2023秋季形象廣告，歡樂的氛圍彷彿就像年節時刻家人團圓的畫面，讓許多STAY（粉絲名）直呼「我也想當他們的家人！」，同時台北101店內播放形象影片的畫面，11日上線被放上X（舊名為twitter）後，迅速被西班牙、韓、泰、法國等地粉絲轉發，更有恰好來台遊玩的海外STAY直言要特地前往101合照！

Stray Kids為TOMMY HILFIGER拍攝的形象影片已在台北101店播映，有粉絲po上網後，引海外粉絲關注，甚至有恰來台灣旅遊的粉絲表示要為此直沖台北101。（TOMMY HILFIGER提供/林欣儀台北傳真）

韓國男團Stray Kids為TOMMY HILFIGER拍攝秋季系列廣告大片。（TOMMY HILFIGER提供/林欣儀台北傳真）

2018年出道的SKZ是由同名選秀節目《Stray Kids》篩選而成，現由Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、昇玟、I.N等六位韓籍成員，以及方燦、Felix兩位澳籍韓裔成員組成，出道時他們便曾收穫新人獎十冠王All Kill的成就，但因經紀公司的團體經營方針的原因，當時他們在韓國國內人氣不如海外，直至2021年在選秀節目《Kingdom》奪冠後，不論在韓國、海外人氣皆直線上升，龐大的粉絲群、持續增長的專輯銷量，以及隨之而來的網路聲量，使得他們團員各自被許多品牌相中。

日本方面找來了SUMIRE（左起）、KREVA、PUNPEE拍攝形象廣告。（TOMMY HILFIGER提供/林欣儀台北傳真）

此次TOMMY HILFIGER秋季系列，品牌創辦人Tommy Hilfiger表示要回歸品牌價值，「強調家庭歸屬感與多元包容性。」因此亞太地區找來了團魂滿滿的SKZ，讓他們在時在屋內玩桌遊、時在屋外院子內嬉戲，透過團員間自然、緊密的互動重新定義家庭的概念，同時演繹融合美式學院風的品牌秋冬季節服飾。本季重點單品為「 New York Puffer」，品牌將90年代青年文化中的羽絨外套以現代美感重新演繹，加入品牌標識性格紋、Logo等設計，並透過寬鬆的版型、鮮豔的顏色注入一股年輕的氣息。

此一理念推出後，日本方面找來有「饒舌哲學家」之稱的KREVA、人氣饒舌歌手PUNPEE，以及因空靈眼神星二代演員SUMIRE（淺野堇），詮釋才華洋溢的家庭形象;歐美地區則找來音樂製作人 Quincy Jones、葛萊美靈魂歌手 SZA、知名 DJ 及製作人 Steve Aoki 和他的超模妹妹 Devon Aoki，共同詮釋樂觀精神。