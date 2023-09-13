《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹男、雙子男、處女男就算顏值不高，依舊十分有異性緣，他們能利用自身的個性和優點，吸引異性的注目，其中處女男雖然愛挑剔、難溝通，但深入了解後不僅懂得過高品質生活，更充滿情調，這樣的條件足以讓女人喜愛。

▍巨蟹男

巨蟹男天生顏值不算特別突出，就算長得帥氣，也容易因低調的個性，讓再好的顏值遜色三分，所以能吸引桃花的魅力點，落在溫柔體貼的優點上。

▍雙子男

雙子男在許多人印象中是花心的代表，因為他們天生口才好、頭腦聰明，若是有心與人交朋友，當對方拋出任何梗，雙子男都能輕易接住，讓異性覺得雙方在個性上十分契合，很容易在相處過程中喜歡上他們。

▍處女男

處女男在許多人印象中是愛挑剔、難溝通，其實這只是他們的保護色，若深入了解後會發現處女男是個寶藏，不僅懂得過高品質生活，更充滿情調，做任何事也很有責任感，這些條件還不夠讓異性喜愛嗎？