iPhone 15今天凌晨舉行秋季發表會，不少果粉已經準備好預購。一名男網友分享買iPhone 15的最佳時機，認為在10月底到11月初最好，因為可先觀望手機災情，且明年若想以「舊機換新機」的省錢方式買iphone 16，舊手機還沒過保固能賣出較高的二手價，超狂攻略讓網友們大讚「長知識了！」

一名男網友昨在Dcard上分享，iPhone 15今凌晨舉行秋季發表會，一般在發表會後幾天就可以開始預購，有預購的人將在10月拿到手機，有些人則會等到10月實體門市上架到現場購買。

男網友表示，他個人認為在10月底到11月初這段時間買最好，因為可以先觀望新機是否有災情，且這段時間購買新手機，明年想換iPhone 16的話，手機還沒有過保固期，二手價會比較高，當然這也要視手機的狀況而定，因為發票、盒子、充電線和手機的電池健康度都會影響二手價。

男網友分享自身經驗，他iPhone 12 pro用1年半，電池健康度94％，賣二手機拿到15000元，用這筆錢來補貼買iPhone 14 Pro的費用，最後花不到2萬就成功換最新款手機，而如今他的iPhone 14 Pro電池健康度99％，而且還在保固期內，粗估可賣24000到26000元，用這筆錢來補貼買iPhone 15的費用。

男網友指出，用舊機換新機是很好的省錢方法，當然不缺錢的人可以略過這篇攻略，但他曾聽過許多朋友換新手機後，想把舊手機留著當備用機，但其實使用備用機的次數屈指可數，不如留一支便宜堪用的手機就好，其他的手機趁還有價值的時候趕緊賣掉。

男網友也提醒，購買iPhone的通路很多，透過官網買手機，14天內手機若有問題，蘋果會直接換新機；在好市多購買則有90天的退貨期也頗有保障；三大電信的直營店和網路商城大多有7天的保固換新機的期限，但有些通訊行則沒有；當然不遇到「機王」最好，但為了不發生悲劇建議還是在較有保障的通路購買。

貼文引起網友討論，「很有道理欸，從沒想過可以這樣操作」、「真的留下來也不會用，都變成鬧鐘，所以從iPhone 12開始，我每年把舊手機拿去賣掉換現金，直接用來買新機」、「長知識了，終於知道為什麼有人年年換新機」。