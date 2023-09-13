2024總統大選，在野陣營尚未整合，前高雄市長韓國瑜日前表示，若有需要，願當「桶箍」整合在野總統參選人。對此，前國民黨立委陳學聖認為，韓國瑜可以扮演「無任所大使」角色，低調處理重要大事，沒有時間、地點的侷限。

韓國瑜有意擔任「桶箍」整合在野總統參選人，韓的前幕僚王淺秋11日證實，韓確實有意願扮演讓在野黨整合的機會，但有兩項前提，一是「要有這個必要」，二是「國民黨怎麼看」。

對此，陳學聖昨（12）日在臉書表示，韓國瑜本身就已是個角色，而且是超大咖，他做什麽或不做什麽，對總統大選有相當的影響，只是看怎麽切入。陳學聖透露，他曾與一位黨政高層朋友說道，韓的角色用外交圈來形容，比較像無任所大使，銜元首之命，低調處理重要大事，沒有時間、地點的拘限。

非綠陣營究竟該如何整合，備受外界關注，隨著大選腳步近，陳學聖相信，在適當的時間點、現實趨勢的導引，韓國瑜會像他所說的角色出現。