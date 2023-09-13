「歐弟」歐漢聲前年宣布與大陸妻子鄭雲燦離婚，結束長達7年婚姻，兩人仍舊維持好友關係，離婚後前妻鄭雲燦身邊接連與陳昊森、周湯豪傳出緋聞，至於歐弟似乎也有意要再尋覓新對象，但卻沒有適合的人出現。

歐弟近年來將事業重心放在大陸，直到疫情導致事業受到影響，本想趁疫情停工期間陪伴家人，怎料幾年後就宣布分開；而離婚後鄭雲燦2021年就被爆出與陳昊森騎重機約會，如今又被直擊與周湯豪2度一起吃火鍋、騎車約會，但周湯豪在日前出席活動時，否認戀愛。

然而，除鄭雲燦外，歐弟感情生活也備受關注；據《鏡週刊》報導，歐弟在離婚後不排斥有新戀情，但卻沒機會發展，甚至傳出他私下向友人訴苦，只要鄭雲燦爆出新對象就會冠上「歐弟前妻」，讓他忍不住抱怨「女生看到這個封號，也會有壓力，誰還會願意跟自己在一起！」

事實上，鄭雲燦原是歐弟的鐵粉，最後透過微博與歐弟搭上線，之後兩人交往4年後結婚，2015年大手筆飛到捷克布拉格皇宮補辦婚禮，婚後育有兩個女兒，不過卻在2021年宣布離婚；然而，當時歐弟曾說：「經過了6年多的磨合和溝通，很遺憾兩人還是沒辦法找到更好的相處之道」強調與鄭雲燦不當怨偶，好聚好散。