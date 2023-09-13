演出《麻辣鮮師》走紅的男星謝祖武有個20歲兒子謝展榮，繼承了老爸的高顏值，對演藝圈有興趣的謝展榮近日正式出道在《有生之年》演出鄭元暢和方志友的兒子，劇中還是喜翔跟楊貴媚的孫子，或許是因為太緊張，最近一段花絮釋出，可見謝展榮稱呼鄭元暢「元暢哥」，讓鄭元暢馬上「黑人問號」上身，要謝展榮稱呼他劇中名字或是入戲稱呼他「爸」比較好。

41歲的鄭元暢這次在《有生之年》中與小他21歲的謝展榮飾演父子，對於親子關係，謝展榮在花絮中表示自己和爸爸謝祖武平時生活沒有什麼代溝，對應劇中深厚的父子情，謝展榮表示對戲時好發揮、好融入，「沒有這個東西我沒遇過、不太懂的感覺」，接著他轉頭問「元暢哥」私下的親子關係經驗，卻讓飾演他爸爸的鄭元暢一驚。

謝展榮一句話讓鄭元暢傻眼。（圖／翻攝自TVBS 劇在一起臉書）

鄭元暢接著要謝展榮可以直接稱呼他劇中角色名字或稱呼他爸，接著表示當時看到劇本就因為父子關係的橋段被吸引，很開心有機會演出喜歡的劇本，而謝展榮的劇中「老媽」方志友則是私下常開兒子玩笑，說謝展榮胖，鄭元暢則緩頰謝展榮不胖，「只是沒脖子而已」，笑翻眾人。

初次演戲的謝展榮對上的都是A咖演員，壓力可想而知，楊貴媚認為謝展榮太緊張，但笑說自己會在片場偷打「孫子」屁股，透過肢體接觸幫助謝展榮放鬆，誇他有「漸入佳境」，喜翔則說謝展榮第一次表演已經做得很好，笑說：「我給的分數比楊貴媚給得高。」謝展榮則透露沒跟謝祖武私下聊工作的事，私下父子兩個工作都是平行、不相交的，可見雖是星二代的他努力想擺脫標籤，闖出自己一片天。