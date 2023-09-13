好市多繼毒莓果、致癌起司後，今又傳出氣泡水也出包，一名男子昨（11）日接到好市多通知，自有品牌科克蘭（Kirkland）氣泡水，因脫模及漂浮塑膠異物混入，請他帶商品到門市退貨，他驚呼，「我已喝了2／3了」，好市多也在官網公布，2023年8月5至14日曾購買#9262015 KS義大利氣泡水的消費者，可至賣場退貨，商品也已全面下架，好市多表示，此次受影響的會員共957位。

原PO昨（12）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，昨接到好市多電話通知他日前購買的科克蘭氣泡水，因脫模問題導致部分漂浮塑膠異物混入氣泡水，請他不要再喝，並帶著商品到門市退貨，讓他崩潰呼喊，「購買的氣泡水有問題？但我已喝了2／3了。」

好市多氣泡水出包。（圖／翻攝自好市多官網）

貼文讓會員炸鍋，「真納悶，好的企業不在源頭把關商品，出問題解決方法僅退貨退錢」、「好市多最近狀況真的很多」、「以後不買科克蘭商品了」、「品質管控出這麼多包，公司好像都沒關係」、「怎麼覺得好市多越來越多問題」。

好市多在官網發公告。（圖／翻攝自好市多官網）

好市多也在官網發出公告，2023年8月5至14日售出的#9262015 KS義大利氣泡水，瓶身有脫模及漂浮塑膠異物的現象，購買該批號商品的消費者，請立即停止食用，並帶會員卡至鄰近好市多辦理退貨。好市多表示，目前已立即將所有商品下架，同時啟動自願性召回。

《中時新聞網》詢問好市多，業者表示目前已透過電話聯繫通知957位受影響的會員，會協助會員辦理退貨。