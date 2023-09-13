民眾黨是否提名新竹市立委，外界關注，昨傳出民眾黨主席柯文哲的妹妹柯美蘭「新竹更亮眼」粉專已上線，事後卻下架。柯文哲今表示，「她個人意願是很高」，但徵召有一定標準、程序，還在處理中，所以事情還沒定案。
傳出柯美蘭9月在醫院還有門診，但10月門診都已取消，似乎正在為出馬參選預作準備。據了解，柯美蘭近日已開始拜訪地方重要人士，但黨中央何時正式提名仍未知。
柯美蘭臉書粉專昨天悄悄上線，主打口號為「新竹更亮眼！」並放上2張柯美蘭身著醫師袍的照片，顯現她專業、俐落的一面。民眾黨新竹黨部證實，柯美蘭的團隊已經就位，而且已開始勤跑地方。柯文哲母親何瑞英也透露，她確實提過「去選選看」的想法。
柯文哲今在中央黨部召開民眾黨簽約「勤業眾信」 成立外部第三方檢舉平台記者會，對於柯美蘭是否有意願投入參選？柯證實，「她個人意願是很高」。
柯說，「但是我跟她講說，提名時間已經過了，現在剩下徵召，徵召有一定的標準、程序，現在還在處理中，所以這個事情還沒定案」。
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