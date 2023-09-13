颱風豪雨過後，戶外盆栽底盤易積水，若未能及時處理清除，將會成為病媒蚊孳生的溫床。（蕭嘉蕙攝）

海葵颱風帶來強降雨，造成台東部分地區出現積水現象，易孳生病媒蚊。據疾管署統計，全台今年截至目前累計6615例登革熱確診，台東縣2例境外移入，台東縣衛生局呼籲民眾加強孳生源清除，違者可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

颱風豪雨過後，戶外盆栽底盤、水盆、廢棄輪胎、廢棄容器、屋頂陽台及地下室易積水，若未能及時處理清除，將會成為病媒蚊孳生的溫床，增加登革熱疫情風險。

台東縣衛生局表示，目前我國登革熱疫情仍持續進行，依據疾管署統計，國內今年截至本周累計6463例本土病例、152例境外移入，目前台東縣僅2例境外移入無本土病例發生。請民眾務必做好環境整頓，配合台東縣訂定每周六環境清潔日進行室內外孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，預防登革熱發生。

台東縣衛生局提醒，如未依通知或公告主動清除孳生源，依法將可處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰；並建議民眾從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，搭配使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會。

曾經確診登革熱、長者、懷孕婦女、嬰兒、具糖尿病、腎衰竭、慢性溶血疾病、肥胖等潛在疾病的登革熱高危險對象，或具有流行區活動史的民眾，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史以提供醫師診療判斷。