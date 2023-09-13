安心亞代言手遊。（聚寶Online提供）

安心亞代言手遊。（聚寶Online提供）

安心亞代言手遊。（聚寶Online提供）

安心亞今年在公視《牛車來去》的敬業表現，讓原本就代言不斷的她，再次獲得廠商青睞，成為手遊「聚寶Online」年度代言人，被問會不會和玩家們一起參與廠商舉辦的抽獎活動拚運氣？她說：「我當然希望抽到獎啊！但是我從小到大就是個超級沒偏財運的人，所以還是祝福玩家們，都能獎不停。」

代言的手遊是一個綜合娛樂城，裡面有老虎機、百家樂、捕魚機、輪盤等多款主題遊戲，安心亞說：「雖然現在大家又開始出國旅行了，但是暑假剛結束、寒假還沒到，只要下載了遊戲，你就可以輕鬆在手機上玩各種你想玩的，就像自己親臨拉斯維加斯一樣。」

過去她曾因為工作關係受邀到賭場表演，演出結束後跟工作人員結伴去試試手氣，「當時他們幾乎都是玩拉霸、吃角子老虎，我根本不清楚真正的玩法，但坐在機台前面，聽到錢幣的聲音一直叮叮噹噹掉下來，還是覺得很興奮、很療癒，我都笑說：錢的聲音真好聽」。

她說自己賭運欠佳、偏財運也不好，每年尾牙抽獎，幾乎都沒中過大獎，笑說：「好險，因為藝人抽到，都要double捐出去啊！哈哈哈。所以我還是腳踏實地工作比較實在，要靠偏財運的遊戲，我玩手機上的遊戲就好啦！」也因為每一分錢都是自己辛辛苦苦賺來的，所以她在經紀人建議下，在家裡放了一個水轉聚寶盆，祈求風生水起，財運不斷。

她和溫昇豪、蔡淑臻、李國毅合作的中視新戲《開創者》將在下月24日上檔，緊接著也要再進新劇組。