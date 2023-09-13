美國銀行9月基金經理調查顯示，中國房地產行業最有可能成為全球系統性信貸事件的源頭，調查還發現投資者對中國以外全球經濟的信心正在改善。

香港《信報》報導，這項調查於9月1日至7日進行，受訪者包括222位基金經理，管理的資產規模達6160億美元。三分之一的受訪者將中國房地產視為最大的信貸事件風險，超過美國和歐盟商業房地產的32％。

調查顯示，除去中國，投資者對全球經濟增長的信心正變得更加樂觀，約四分之三的受訪者預計全球經濟將軟著陸。此外，受訪者的配置出現了創紀錄的躍升，投資者轉向美國股票並退出新興市場股票。總體而言，投資者自2022年8月以來首次超配美國股票。

中國經濟增長預期下滑，預期未來12個月中國經濟將走強的受訪者總體佔比從2月調查時的78％降至零，這也低於一年前的水準，當時中國仍處於嚴格的疫情封控之中。相比之下，投資者繼續看好日本，調查顯示，投資者整體上對日本股票的超配程度為2018年12月以來最高。