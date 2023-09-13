中國新聞網13日報導，備受矚目的首艘大陸國產大型郵輪「愛達．魔都號」，9月12日在多艘拖輪的牽引下，穩穩地靠泊於中國船舶集團有限公司旗下、上海外高橋造船有限公司4號碼頭。中國船舶集團鄭重宣告，經過6天5夜1630海裡海上航行，中國大陸建造首艘大型郵輪完工試航，所有驗證專案全部達標。

報導稱，9月7日中午十一時三十分，愛達．魔都號解纜駛離外高橋造船碼頭執行海上完工試航任務。9月8日淩晨兩點，關鍵測試項目之一的主發動機「輕油－重油轉換」試驗通過驗收，成功開啟此次海試序幕。

在6天5夜時間，試航團隊嚴格按照試航計畫，開展各項試驗驗證工作，共完成試驗專案88個，涉及調試工具31份，全面驗證了船舶操縱性能、自動化水準、航行安全舒適性及相關排放指標。試驗結果表明，中國大陸首造大型郵輪愛達．魔都號各項性能指標符合相關法規和規範的規定，滿足契約和技術規格書要求，全部通過船東和船級社的確認，完工試航取得圓滿成功。這意味著愛達．魔都號已具備航行條件，為年底命名交付營運奠定了堅實的基礎。

中共《人民日報》客戶端報導，值得一提的是，愛達．魔都號這次還創下了1339人參加同一艘商船試航的新紀錄，其中102名外籍工程師來自12個國家。

報導稱，航空母艦、大型郵輪、大型LNG運輸船被喻為世界造船業皇冠上的「三顆明珠」，代表著當今全球船舶工業的至尊水準，也象徵著一個國家的綜合國力。而大型郵輪更是被稱為工業領域的集大成者。「建造中國人自己的大型郵輪」，是幾代造船人夙願。愛達．魔都號成功建造，是中國船舶集團強化科技創新、加速推進數位化轉型智慧化升級、推動船舶工業高品質發展的重大實踐，也是推進建設海洋強國、造船強國的里程碑。