高雄市立大同醫院神經內科利用首創開發利用AI人工智慧演算法，通過3D照相機拍攝臉部照片，並透過眼球振動頻率來區分失智症患者。（高雄市立大同醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

擁有30年教學經驗的國立大學教授老沈（化名）突在課堂上停止動作，呆若木雞的站在黑板前不知所措，他發現自己突然出現這樣的症狀後，馬上前往高雄市立大同醫院神經內科看診，利用首創開發利用AI人工智慧演算法，通過3D照相機拍攝臉部照片，並透過眼球振動頻率來區分失智症患者，果真檢查出來為早發性阿茲海默症，讓老沈得以延緩病情惡化。

另位開診所的醫師發現，他每天開出的診斷和藥單都一樣，且出門時經常迷路，直到診間內的護理師察覺到異常並告知家屬，醫師才前往檢查，經大同醫院的檢查後，結果顯示醫師也罹患了阿茲海默症。

神經內科醫師楊淵韓表示，團隊研究顯示伽馬波震盪對腦神經細胞中類澱粉蛋白的代謝有益，同時也發現宗教的禪修等活動與失智症風險較低有其關聯性。因此，醫院研究團隊與台達電合作， 除了驗證這樣的效果，在細胞基礎醫學上的適用性，全球首創使用多頻率互補40HZ光波，希望能夠延緩失智症病程， 對於潛在的高風險族群雖然尚未患病，但團隊已開發多重訓練模組的非藥物介入接觸手冊，幫助他們減緩失智症發病減少社會負擔。

大同醫院院長傅尹志強調，阿茲海默症是一個嚴重的健康問題，不僅對患者本身造成身心困擾，也對其家庭和社會產生了重大的影響。記憶及老化中心致力於研究這種疾病，以尋找早期干預的方法，以及發現可能的生物標誌，以區分高風險族群。

目前台灣約有29萬名阿茲海默症患者，如果考慮到他們的子女高遺傳風險可能會成為國安問題和健康問題。因此將繼續努力，希望能找到更多有效的方式來解決這個不僅對病人本身、而且對家屬照護者以及社會帶來強大衝擊的疾病。