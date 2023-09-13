台股掛牌的5G、通訊相關ETF近期拉回整理，包括元大全球未來通訊(00861)、國泰台灣5G+(00881)、元大全球5G(00876)及復華中國5G(00877)等。

匯豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷說明，隨著5G技術和中頻段的研發，不僅帶動更高網路傳輸頻寬、覆蓋範圍，同時也相對節能、更具成本效益。5G部署及密集化已成為通信基礎設施領域現階段主要成長動能的來源。儘管經濟下行趨勢仍存，電訊業者、電信塔商皆提供優異的配息率，在逆勢環境相對具有吸引力。

劉柏廷強調，全球基建投資應會繼續獲得強大的公共政策支持，特別是有關更換老舊基建資產、發展再生能源減低發電碳排放，以及推動天然氣市場全球化發展的基建投資。縱然利率上升可能拖慢併購活動，私人企業應會在2023年持續投放大量資金，以展開新的基建投資。2023年，全球上市基建企業大多能夠迎來可觀的資本投資機遇。

除此之外，在美國，5G頻段普及化將繼續成為成長驅動來源。儘管電信業正在放緩5G部署，但無線資本支出佔收入的比例仍處於較高水平。大多數美國電塔公司都制定了全面的長期合約，可有效對未來衰退風險提供良好的下行保護。

全球上市基建投資穩佔有利位置，且繼續受惠於明顯的定價能力、結構性增長及穩定現金流優勢。即使2023年的經濟增長有所放緩，該資產類別仍然可為投資者抵禦高通膨的衝擊，提供更好的入市良機。