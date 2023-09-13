眾所矚目的iPhone 15，台灣今年仍列入蘋果公司全球第一波首賣市場，中華電信13日亦率先公布，將於22日舉辦iPhone 15新機首賣會，意味著台灣將在22日正式開賣iPhone 15。

一如預期，中華電信今年將台北市東區服務中心舉辦首賣會，並由董事長郭水義親自主持。

至於遠傳電信將於今日上午11時開放線上預約登記。遠傳貼心回饋果粉，推出網路門市限定優惠，只要參與線上預約登記，後續於網路門市購買最新iPhone 15系列，使用悠遊付並綁定遠傳friDay聯名卡付款，就可享最高15％回饋，搭配門號申辦更享磁吸式行動電源、3C購物金「千元贈品二選一」，前100名申辦再送15杯暖心咖啡，並有機會抽中定價58900元的iPhone 15 Pro Max 1TB，以及門號專屬折扣、Apple原廠指定配件折扣、iPhone 15指定配件大禮包折扣等好康，抽獎名額超過5萬名。

遠傳也將與Apple官方網站同步開放iPhone 15空機預購，9月15日20：00起至遠傳指定通路預購iPhone 15全系列空機，結帳時刷讀遠傳心生活會員條碼，獨家贈送限量吳慷仁x UAG「仁仁守護大禮包」（市價3070元），內含iPhone 15專用磁吸式全透明保護殼和磁吸無線行動電源。心生活會員另加碼送遠傳friDay影音1個月0元暢看，再享2023／12／31前3C家電購物金月月送、包膜6折、精選配件8折會員專屬好康三重送。