立法院第10屆第8會期即將開議，各黨團今日召開協商，研議開會日期。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠說，黨團希望開議時間愈早愈好，希望9月19日能開始，除了要求行政院長陳建仁針對超思爭議專案報告外，也希望交通安全基本法、房屋稅條例修正草案、最低工資法、新聞媒體與數位平台公平發展法草案能列入優先法案，回應民意。

邱臣遠說，本次會期是最後會期，一定要從嚴遵守財政紀律，在法定時間內完成，明年度公務預算盼盡量在本會期完成三讀，不希望選後再召開相關臨時會，不希望太多政治力干擾、倉促通過預算。

邱臣遠強調，民眾黨在2021年朝野協商也有要求，財政委員會研擬總預算前應先進行協商，符合實際審查內容、時程效益。

針對超思雞蛋，邱臣遠表示，超思進口合約、進口補助和在野黨質疑，雪球愈滾愈大，政府應該負起責任，呼籲朝野政黨應該支持陳建仁來專案報告，讓民意機關完成監督職責，民眾黨也會持續關心數位部、農業部等有疑慮部會，以及24個部會的大內宣、國防預算、軍購進度。

邱臣遠表示，除了預算監督外，法案推動也須回應人民，第一、要求優先通過「交通安全基本法」，行政院雖有提出版本，但朝野應有共識，三讀回應民意，撕掉行人地獄惡名標籤；第二、針對居住正義，房屋稅條例相關修正案也希望三讀回應民意；第三、最低工資法是蔡政府承諾、延宕立法的法案，不希望民進黨為選舉開空頭支票，因此要求列為優先法案；第四、新聞媒體與數位平台公平發展法草案，核心理念已討論多次，應該儘速審查或三讀。