近期針對民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲「三腳督」進行的2024總統大選最新支持度民調，《ETtoday新聞雲》的結果雖仍以賴36.5%居冠，但侯大幅成長來到29.5%排第二，獲得22.9%的柯則是落居末尾。對此，媒體人黃揚明指出，《ETtoday新聞雲》跟《匯流新聞網》最近在差不多的時間做出民調，但樣本差異非常大，警惕國民黨不要高興太早。

黃揚明昨（12）日在節目《大新聞大爆卦》提到，每一家民調進行的方式都有差異，比如《ETtoday新聞雲》是用手機簡訊去釣魚，再引導到網站去填答；《匯流新聞網》則是使用手機加市話的方式，但使用電腦詢答；至於《美麗島電子報》則是傳統民調，使用的是全市話調查。

黃揚明進一步指出，根據NCC的統計，去年我國有市話家庭的比例占所有住戶不到5成，因此用市話調查不到整體的50%，反而是有手機的占到9成，因此這次大選將是首次市話不會過半的民調。

除此之外，黃揚明還談及，用傳統市話民調推估母體（全國民眾的意見）會有比較大的誤差值，因此使用傳統民調者會出現結構性障礙，他們必須說服解讀這份民調的人，證明民調推估母體是合理的。

而在觀察《ETtoday新聞雲》民調的趨勢圖後，黃揚明質疑，侯友宜的支持度是去年以來的第二高、今年以來最高，「大家有人有這種感覺嗎，也許有人有？也許有人沒有？」即便跟同樣是《ETtoday新聞雲》進行的民調相比，侯現在也5月時還強，「但這有可能嗎？」黃揚明認為這份民調凸顯了一個問題，就是侯友宜目前於大部份的民調中，支持度都沒超過2成5，但在這份卻有將近3成。

另外，黃揚名指出，分析民調還要看一樣東西，即是「支持者的比例」，而在《ETtoday新聞雲》民調當中，國民黨的支持者在總份數1300份中占301份、民進黨支持者占313份、民眾黨支持者僅107份，也就是說民眾黨只是藍綠陣營的3分之1，他質疑，這是否符合政黨支持比例，因為若加上泛藍、泛綠各100份，國民黨、民進黨都占母體3成左右，可以推斷該民調對民眾黨是極度不利的。

黃揚明還強調，《美麗島電子報》最近第35波全市話民調，民眾黨支持者是8.6%，比《ETtoday新聞雲》民調還高，《TVBS》上禮拜公布的民調也有16%左右的民眾黨支持者。黃揚明認為，《ETtoday新聞雲》沒有披露樣本是怎麼決定的，因此該民調在所有民調裡面是比較不明確的民調，「我沒有要跟《ETtoday新聞雲》對幹的意思，它有很準確的時候，但現在民眾黨在其他民調確實沒有崩到10%以下的時候。」

黃揚明亦點出《ETtoday新聞雲》民調當中還有一個奇怪的情況，有84.8%國民黨支持者力挺侯友宜，但這個狀況在其他民調沒有顯示出來，《匯流新聞網》跟《ETtoday新聞雲》同時做的民調，結果做出來卻是大相逕庭，

《匯流新聞網》民調顯示，在使用市話與手機的樣本調查中，賴清德支持度達28.4%，柯文哲23.4%排第二，侯友宜15.6%。黃揚明解析，《匯流新聞網》民調中2000多份的總樣本分布，民進黨是553份、國民黨478份、民眾黨467份，「匯流民調中我認為民眾黨是高估的。」

黃揚明最後指出，《匯流新聞網》民調中國民黨支持者挺侯友宜只有5成1，這不是跟《ETtoday新聞雲》兩者相加除以2就能論定的，「國民黨不要開心太早，民調數字是死的，人民感受是活的，侯友宜確實是往上走，柯文哲是在2成左右震盪，這對柯是警訊，對侯是機會，但藍營不要拿民調壯膽，只能說自己是進步的。」因此黃揚明建議，要多看幾份民調才能做參考。