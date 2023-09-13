72歲資深歌手黃鶯鶯，出道後闖蕩歌壇近50年，唱紅《哭砂》、《留不住的故事》、《只有分離》等膾炙人口的歌曲，近年鮮少在螢光幕前曝光的她，罕見在臉書PO出近況照，掀起網友熱議。

黃鶯鶯凌晨在臉書曬出自拍照，只見她帶著墨鏡，頂著一頭及肩的頭髮，對著鏡頭露出一抹微笑，膚質及氣色看起來相當好，不難看出保養有術，而坐在身旁的則是向華強的老婆「向太」陳嵐等人，好友難得相聚，讓她直呼：「好友相聚～久違亦如初見，親切如昔」，簡短幾句中，透露出內心喜悅之情。

對此，網友紛紛留言：「鶯鶯姐風釆依舊，媚力無限」、「看到鶯鶯姐容光煥發的美照，超級漂亮」、「鶯鶯姐是陪伴我渡過高中大學時期的歌手，獨特的嗓音幾十年後猶縈繞腦中」、「Tracy姐姐還是那麼美麗啊」、「我們的女神看起來依然亮麗動人」、「好強的大明星聚集氣場照，Tracy 姐美麗得閃亮又耀眼」、「怎麼這麼漂亮，連我是女人也挺羨慕的」。

黃鶯鶯發行超過51張唱片，榮獲第27屆金曲獎「特別奉獻獎」，當時她表示有幸參與台灣流行音樂最輝煌的四十年，是自己莫大的幸福，期許新一代音樂人，讓它蓬勃延伸發展，也感謝生命中遇到的所有貴人，但強調更有貢獻的人比比皆是，即便貴為歌壇天后，為人仍是相當謙虛。